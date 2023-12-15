Расплодившихся бакланов в Братском районе могут начать отстреливать уже в будущем году

Накануне в администрации Братского района прошло совещание по вопросу регулирования численности бакланов. По информации специалистов, численность бакланов на островах в нижнем бьефе Братской ГЭС достигает 8 тысяч особей. В период появления птенцов численность резко подскакивает до 16 тысяч. Из-за большого количества птиц в водоёмах Братского района стало меньше рыбы — она составляет основу рациона бакланов.
Проблему удалось сдвинуть с «мертвой точки». Итогом работы и подобных совещаний, таких как сегодня, стало отнесение баклана к охотничьим ресурсам, с целью любительско-спортивной охоты. Это значит, что в 2024 году будет официально разрешено охотиться на этот вид птиц. Ждем! — написал Александр Дубровин.
Популяция бакланов за последние годы заметно увеличилась на озере Байкал. Птиц стало так много, что они начали осваивать территории, где раньше не обитали. В том числе и Братское водохранилище. Промысловики обвиняют расплодившихся на Ангаре бакланов в том, что они съедают большое количество рыбы. Кроме того, в местах, где гнездятся птицы, исчезает растительность. Помёт бакланов довольно едкий. Из-за его обилия (бакланы гнездятся большими группами) на значительной территории засыхают деревья, кустарники и трава.