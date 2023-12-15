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08:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В мэрии Уфы рассказали, где можно купить живую ёлку

В мэрии Уфы рассказали, где можно купить живую ёлку.

Источник: Башинформ

В преддверии празднования Нового года в Уфе традиционно организуют торговлю хвойными деревьями. С сегодняшнего дня в городе начинают работать ёлочные базары. Специальные места для их размещения подобраны с учётом высокого людского трафика, сообщили в мэрии.

Также дополнительно организована продажа ёлок на прилегающих к крупным торговым предприятиям территориях и на сельскохозяйственных и фермерских ярмарках.

В настоящее время количество точек по реализации главного атрибута Нового года увеличено с 14 до 17. С полным списком адресов ёлочных базаров города можно ознакомиться по ссылке.

Ранее «Башинформ» публиковал мнение специалистов об оптимальном времени на покупку новогодней ёлки.

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