08:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Иркутский блогер попробовал себя в роли энергетика в морозы
Блогер прогулялся по базе Оекского РЭС и даже отправился на служебный выезд.
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Блогер из Иркутска Дмитрий Мироманов решил попробовать себя в роли энергетика. Мужчина провел несколько часов с сотрудниками Иркутской компании, чтобы посмотреть, как обстоят дела с самым важным в доме ресурсом — электричеством, передает ИА irkutskMedia.
«Ни для кого не секрет, что уже неделю мы переживаем ледяной апокалипсис. Лично я уже сжег почти три мешка дров, два раза сидел в подполье, отогревая строительным феном трубы, и два раза отогревал машину», — пишет Дмитрий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» (12+).
«Если говорить о подготовке сотрудников, то все четко: ежедневные инструктажи, проверка на состояние здоровья и даже тренинги на территории для молодых специалистов. Денис рассказал много интересных моментов про частые перегрузы (а соответственно и отключение) сети. Например, Хомутово — самый быстрорастущий участок (часто дома тут появляются бесконтрольно), а соответственно самый энергопотребляемый. Как шутят местные сотрудники “пока мы с вами говорим, в Хомутово уже десять фундаментов ставят. Туда же накинем майнеров, любителей использовать больше мощности”, — пишет Дмитрий.
В такое время энергетики усиливают свою работу. Всю эту неделю команда Дениса работает круглосуточно. Просто работают в две смены по 12 часов. Также стараются не чинить, а предугадывать будущие поломки.
"Именно на такой выезд мы и отправились. В Карлуке с одной стороны столба оплавился держатель проводов. А с другой стороны провод стал греться — все врубили электроотопление, поэтому решили сразу закрыть обе проблемы. Оказывается, они проверяют провода тепловизором. И если он фиксирует нагрев, то его чинят еще до того, как вырубает свет. Теперь хоть появилось понимание, что такое неотложное отключение электричества.
Я провел на выезде около часа. На мне были: подштанники, штаны, ватник и бушлат, выданные Иркутской электросетевой компанией, и валенки, которые я прихватил на всякий случай. На большее время меня не хватило. Холодно. Но мужики просто железные. И слаженные. Разделились на команды, при помощи кошек забрались на столбы и голыми (я офигел) руками стали устранять проблему. На них даже смотреть было холодно. Не то что в их шкуре оказаться. За день таких вызовов может быть несколько. Стоит только позавидовать их здоровью и выдержке", — рассказывает блогер.
Подытоживая, блогер сообщил, что после увиденного у него нет ни малейшего желания выражать недовольство, когда откючается электричество. По его словам, профессионалы своего дела всеми силами и при любой погоде стараются сделать так, чтобы поломки не просто оперативно устранялись, а их и вовсе не возникало.