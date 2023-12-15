10:18 (мск), источник: Rostof.ru
На волгоградской трассе грузовик спровоцировал массовое ДТП
Обошлось без жертв.
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Вчера, на автодороге «Волгоград-Каменск-Луганск», водитель грузового автомобиля Mitsubishi, в составе прицепа, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил смещение прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, в составе полуприцепа. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— В результате ДТП осколки от столкновения повредили автомобиль Geely, после чего автомобиль Mercedes допустил столкновение с автомобилем Fiat, — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадавших нет.
Транспортные средства получили механические повреждения.