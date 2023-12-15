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10:18 (мск), источник: Rostof.ru

На волгоградской трассе грузовик спровоцировал массовое ДТП

Обошлось без жертв.

Вчера, на автодороге «Волгоград-Каменск-Луганск», водитель грузового автомобиля Mitsubishi, в составе прицепа, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил смещение прицепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, в составе полуприцепа. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.

— В результате ДТП осколки от столкновения повредили автомобиль Geely, после чего автомобиль Mercedes допустил столкновение с автомобилем Fiat, — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадавших нет.

Транспортные средства получили механические повреждения.

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На волгоградской трассе грузовик спровоцировал массовое ДТП
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