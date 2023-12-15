08:13 (мск), источник: АиФ Хабаровск
«Не переживаю». Участник СВО, потерявший обе ноги, помогает приюту
Павел Борисенко получил награду правительства Хабаровского края «Благотворитель года».
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Хабаровчанин Павел Борисенко — участник специальной военной операции, во время одного из боевых заданий он попал под артобстрел и лишился двух ног, но не утратил оптимизм и жизнелюбие. Сейчас Павел активно занимается благотворительностью: помогает бездомным животным через фонд «Милосердие». В этом году мужчина получил награду от правительства Хабаровского края «Благотворитель года» за вклад в помощь бездомным животным.
Вытащили с того света
— Павел, вы родились в Хабаровском крае?
— Да, я родился в районе имени Лазо в поселке Переяславка. До 17 лет жил в военном гарнизоне — Переяславка-2. В 17 лет поступил в Военную академию в Воронеже. После учебы в 2017 году вернулся в родной регион. Сейчас живу в Хабаровске.
— Когда вы попали в зону СВО? Как получили ранение?
— Я был на передовой с самого первого дня — с 24 февраля прошлого года. Перед нами были поставлены четкие задачи. В конце марта нам было необходимо выполнить задание: добраться от точки «А» в точку «Б». Ехать должен был мой товарищ, но я решил заменить его. Так вышло, что ехать нам пришлось не на бронированном автомобиле, а на обычном. Мы с водителем попали под артобстрел. Снаряды прилетели повсюду, несколько из них попало на стык с машиной, ее чудом не разорвало, но откинуло. Водитель смог выбраться самостоятельно. А мою сторону полностью зажало, выбраться сам я бы не смог: правой ноги у меня уже не было, а левая была в очень тяжелом состоянии.
Прибывшие на место медики смогли вытащить меня из машины не сразу — обстрел продолжался. И когда все-таки появилась возможность вытащить меня из автомобиля, медики уже были уверены, что я мертв — прошло много времени, я потерял очень много крови. Мне позже сказали, что с такими потерями крови люди не выживают. Но вытащили меня живого, можно сказать достали с того света. В той ситуации, которая произошла, потерять ноги — это было меньшее из зол.
Меня отвезли в госпиталь в Санкт-Петербург. Когда позже я очнулся на столе у врачей в полевом госпитале, то первым делом подумал о своих татуировках. У меня была татуировка Дэвида Бекхэма на правой икре. И в голове промелькнула мысль: очень жаль — красивая была тату.
— Долго пришлось ждать протезы?
— Ну, пришлось подождать. А потом нужно было научиться ходить на них. Когда протезы изготавливали, меня спросили, какой у меня был рост, чтобы оставить его таким, какой он был прежде. Также спросили про размер ноги. Ну его я решил уменьшить, раньше носил обувь 44 размера, протезы попросил сделать 42−42. Потому что мне всегда раньше казалось, что большая нога — это некрасиво.
«На меня собака обиделась»
— Что изменилось в вашей жизни после возвращения?
— Изменилось, наверное, только отношение к жизни. Я всегда был позитивным, относился ко всему довольно просто, пытался не переживать из-за каких-то ситуаций, но не всегда у меня это получалось. А сейчас получается всегда. Я ко всему стал относиться проще, все происходит так, как должно быть. Сейчас, когда происходят какие-то ситуации, я оглядываюсь назад и понимаю, что все, что происходит — это мелочи.
А в бытовом плане, в плане хобби, отдыха — ничего не изменилось. Примерно в 2015 году я начал ходить в зал, заниматься спортом и сейчас мои занятия не прекратились, я продолжаю тренировки. Я вожу машину. Собственно, делаю все то же, что и раньше. Мне в этом ничего не мешает.
Но я стал больше заниматься творчеством, раньше меня, возможно, некая лень останавливала. Сейчас я получил некий пинок. Стал больше времени уделять музыке, видео и проектам с друзьями. Я купил себе пианино, на котором регулярно занимаюсь — я очень люблю музыку.
— Кто ждал вас дома, когда вы вернулись с СВО?
— Конечно, меня ждала моя семья и друзья. Но, наверное, больше всех меня ждал мой самый лучший друг, член семьи — Честер. Я очень по нему скучал и переживал, что он меня не узнает, когда я вернусь. Первым делом, когда он меня увидел, он начал нюхать ноги, и не сразу понял, что не так. Первая реакция у него была очень интересная, он как будто не поверил, что я вернулся. И первое время был на меня очень обижен за то, что я его оставил так надолго. Он у меня с характером.
— Сколько лет Честер у вас живет?
— Он у меня появился в 2018 году. Я с детства мечтал о собаке, но родители не разрешали мне ее завести. Поэтому еще тогда я решил, что как только у меня появится свое жилье, я первым делом заведу себе собаку. Так и произошло. Причем в тот момент я даже планировал его брать, я листал сайт объявлений и увидел фотографии корги. Тут же собрался и поехал — «просто посмотреть». Домой я вернулся уже с Честером. Так с ним и живем вместе 5 лет.
— А как вы пришли к решению помогать животным? Сотрудничать с приютом?
— Наверное, дело в том, что я просто люблю животных. Поэтому к этому решению я не шел. Я считаю, что все так, как должно быть. С самого детства я пытался помогать животным, кормил их на улице, пытался приютить их.
Раньше я часто видел в интернете объявления от приютов, в которых говорилось о том, что нужна помощь, и я, по возможности, помогал. А когда я лежал с ранением, то вспомнил о приюте «Милосердие», нашел контакт руководителя — Ольги Огай, связался с ней. Так я стал ежемесячно переводить приюту на нужды некоторые суммы денег. Если я вижу, что Ольга выкладывает объявления со срочными сборами: срочные операции, не хватает денег на корм, на передержки — то я сразу же перевожу нужную сумму.
— Что для вас самое главное в жизни?
— Для меня — это здоровье родных и близких, уважение и поддержка. И у нас есть такое прекрасное чувство, как любовь. Любовь к родителям, детям, домашним животным, к товарищам, к работе, искусству, к Родине и родному городу. Нужно просто это увеличивать, преумножать и наслаждаться каждым моментом в жизни.