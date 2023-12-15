Главное
Спецоперация на Украине
10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму ветераны СВО обучаются преподаванию в школах

В одном из вузов запустили программу профессиональной переподготовки.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму ветераны специальной военной операции обучаются преподаванию в школах. Об этом пишет «Крымская газета».

Программа профессиональной переподготовки учителей ОБЖ и ВП проходит в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования. По ней учатся участники СВО и ветераны боевых действий.

— После обучения они смогут участвовать в процессе обучения и воспитания в школе, военном лицее, кадетской школе-интернате, колледже, учреждении дополнительного образования детей и других образовательных учреждениях, — рассказал ректор КРИППО Александр Рудяков.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании школьников и молодежи. По его словам, в школах и с детскими подростковыми коллективами работают тысячи таких людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Созданы первые в мире мужские противозачаточные таблетки
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование