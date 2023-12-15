10:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Крыму ветераны СВО обучаются преподаванию в школах
В одном из вузов запустили программу профессиональной переподготовки.
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В Крыму ветераны специальной военной операции обучаются преподаванию в школах. Об этом пишет «Крымская газета».
Программа профессиональной переподготовки учителей ОБЖ и ВП проходит в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования. По ней учатся участники СВО и ветераны боевых действий.
— После обучения они смогут участвовать в процессе обучения и воспитания в школе, военном лицее, кадетской школе-интернате, колледже, учреждении дополнительного образования детей и других образовательных учреждениях, — рассказал ректор КРИППО Александр Рудяков.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании школьников и молодежи. По его словам, в школах и с детскими подростковыми коллективами работают тысячи таких людей.