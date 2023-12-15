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10:21 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Выходные в Ростове будут морозные и без осадков

Прогноз погоды сообщает Росгидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 69% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Выходные в Ростове будут морозные и без осадков.

В субботу, 16 декабря, днем будет пасмурно. Температура опустится до −4, вечером поднимется до −3 градусов.

Утром в воскресенье, 17 декабря, небо затянет облаками. Солнце выглянет днем. Температура достигнет −2 градусов. Вечером станет прохладно −4 градуса.

Также штормовое предупреждение объявило МЧС на 15 декабря. В Ростовской области ожидается гололед и сила ветра достигнет 18 метров в секунду. По этой причине возможны падения деревьев и обрывы проводов ЛЭП.

На этой неделе на Ростовскую область обрушились ледяной дождь и ветер. Из-за этого примерно у 180 тысяч жителей не было электричества.

Жители Аксайского района остались без тепла и света в результате рухнувшей из-за погодных условий опоры ЛЭП. Примерно двое суток энергетики и спасатели восстанавливали отопление и электричество. Из-за ЧП к питанию некоторые поселения все еще не подключены. Аварийные бригады работают круглосуточно.

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