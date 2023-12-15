Главное
Спецоперация на Украине
09:35 (мск), источник: Нижегородская правда

Небольшой снег и потепление ожидают нижегородцев в выходные

Температура воздуха поднимется до −5.

Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 69% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: Нижегородская правда

Небольшой снег и потепление ожидают нижегородцев в выходные, 16—17 декабря. Прогноз составила Яндекс Погода на основе данных метеонаблюдений с помощью технологии «Метеум».

В субботу, 16 декабря, в Нижнем Новгороде будет небольшой снег, а температура достигнет −8°. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 3 м/с.

В воскресенье, 17 декабря, ожидается также небольшой снег. Утром температура воздуха достигнет −10°. Днем она поднимется до −5°, к вечеру составит −6°.

Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что в пятницу и субботу над Нижним Новгородом пройдет циклон «Ваня», который принесет треть от месячной нормы осадков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Нижегородцы поделились, как объяснить Гимн России простыми словами
Нижегородец Никита Тарасов выиграл гран-при национальной премии «Студент го
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта