09:35 (мск), источник: Нижегородская правда
Небольшой снег и потепление ожидают нижегородцев в выходные
Температура воздуха поднимется до −5.
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Небольшой снег и потепление ожидают нижегородцев в выходные,
В субботу, 16 декабря, в Нижнем Новгороде будет небольшой снег, а температура достигнет −8°. Скорость ветра с утра составит 4 м/с, а вечером — 3 м/с.
В воскресенье, 17 декабря, ожидается также небольшой снег. Утром температура воздуха достигнет −10°. Днем она поднимется до −5°, к вечеру составит −6°.
Ранее сайт Pravda-nn.ru сообщал, что в пятницу и субботу над Нижним Новгородом пройдет циклон «Ваня», который принесет треть от месячной нормы осадков.