10:05 (мск), источник: Фонтанка
«Ваня» продолжает влиять на Петербург. В воскресенье погода резко изменится
В воскресенье в Петербурге ожидается оттепель.
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Снегопады — главная особенность ближайших трёх дней в Петербурге. В пятницу и субботу при этом ожидается слабый мороз, а в воскресенье придёт новая оттепель.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря в городе преимущественно облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5−7 градусов, днем составит минус 4−6. На дорогах гололедица.
Погоду в регионе формирует северо-западная периферия активного циклона «Ваня», засыпающего снегом центральные области Европейской России. Небо продолжат закрывать плотные облака. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В субботу, 16 декабря, по данным СЗ УГМС, ночью местами небольшой снег, минус 5−7 градусов, местами до минус 10. Днем без существенных осадков, минус 3−5 градусов. А в воскресенье, 17 декабря, температура с ночных минус 5 подпрыгнет до плюс 1−3 днём. При этом ожидается мокрый снег, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом, утром в отдельных районах налипание мокрого снега.