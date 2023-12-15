09:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Синоптики: метель в Воронеже закончится в выходные
В субботу осадков не прогнозируют.
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Пятница, 15 декабря, станет непростым днем для воронежцев из-за тяжелейших погодных условий. Гололед и уже имеющиеся снежные заносы усугубятся сильным мокрым снегом. Тем не менее, синоптики прогнозируют, что уже в субботу осадки практически прекратятся, и выходные пройдут в столице Черноземья при относительно спокойной погоде. Об этом сообщает прогноз Воронежского гидрометцентра в пятницу, 15 декабря.
Сегодня днем термометры в областном центре покажут около нуля. В светлое время суток метеорологи предупреждают о налипании мокрого снега. Скорость юго-восточного ветра составит 8−13 м/сек.
В ночь на субботу, 16 декабря, в Воронеже похолодает до −8…-10 градусов. Снег должен прекратиться. В темное время суток и днем — облачно с прояснениями. В дневное время температура воздуха составит около −5 градусов. Воскресенье также не принесет в областной центр сильных осадков. Ночью также ожидается около 9 градусов мороза, но днем уже потеплеет до −1…-3 градусов.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в самом начале следующей недели столбики термометров могут вновь уйти в «плюс».. В Воронежской области сейчас продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.
Как сообщало РИА «Воронеж» из-за непогоды часть студентов Воронежского государственного университета перевели на дистанционку. Она продлится минимум до субботы.