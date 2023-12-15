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09:44 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Аэропорт Астаны напомнил пассажирам о «тихом» режиме

Аэропорт Астаны обратился к пассажирам, которым напомнил о работе в «тихом» режиме, сообщает Zakon.kz.

Источник: t.me/s/nqzairport

Обращение к пассажирам 15 декабря 2023 года опубликовали в Telegram-канале воздушной гавани столицы.

«Уважаемые пассажиры! Аэропорт Астаны — один из крупнейших авиационных узлов Центральной Азии. Мы стремимся обеспечить вам комфорт и безопасность во время вашего путешествия. Чтобы ваше пребывание в аэропорту было более приятным, аэропорт работает в режиме “тихий аэропорт”, — говорится в сообщении.

«Тихий аэропорт» — это инициатива, направленная на минимизацию шума и отвлекающих факторов, создаваемых в процессе работы аэропорта.

«Мы осознаем, что ожидание рейса может быть немного утомительным и напряженным, поэтому решили снизить помехи, чтобы вы могли отдохнуть и быть более сосредоточенными на своем путешествии. Поэтому просим вас быть внимательными и следить за обновлениями на информационных табло. Они помогут вам ориентироваться по аэропорту, предоставляя актуальную информацию о времени прибытия и вылета рейсов».

Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Таким образом, как считают в воздушной гавани столицы, пассажиры смогут «эффективно планировать свое время и избежать возможных задержек или пропусков рейсов».

Отметим, что столичный аэропорт в «тихом» режиме работает с 2016 года.

12 декабря 2023 года десятки рейсов вылетели из Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев с задержкой из-за непогоды. Подробности по ссылке.

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