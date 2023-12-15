Более 3100 фур и легковушек стоят на границе Беларуси и ЕС

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Более 3150 большегрузов и легковых автомобилей скопились в очереди на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, следует из оперативных данных на сайте белорусского пограничного комитета.
По данным на 8:00, больше всего фур находится на белорусско-литовской границе, где образовались очереди из 1435 грузовых автомобилей.
Самая большая — в пункте пропуска «Бенякони», где въехать из Беларуси на территорию Европейского союза пытаются свыше 990 фур. В пункте пропуска «Каменный Лог» находится более 500 грузовиков, а в «Котловке» — 300 и более 140 фур в погранпереходе «Привалка».
Также большая очередь из 550 грузовых машин фиксируется в настоящее время и на белорусско-польской границе. Большегрузы стоят в единственном функционирующем погранпереходе на данном направлении пункте пропуска «Козловичи».
На границе Беларуси с Латвией также очередь: свыше 500 фур стоят на погранпереходе «Григоровщина».
Небольшие очереди из легковых машин образовались только по двум направлениям — литовскому и польскому.
Так, в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовской границе сейчас находятся 35 легковых автомобилей, по 30 машин в «Котловке» и «Бенякони», еще 10 машин на погранпереходе «Каменный Лог».
В пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси с Польшей 65 легковых автомобилей ожидают возможности въехать на территорию ЕС.
Закрытие пунктов пропуска
Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.
Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).
Ранее прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.
Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).
В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).
Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.