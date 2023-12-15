09:40 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусов предупредили о мощнейшей за 6 лет вспышке на Солнце
Белорусов предупредили о мощной вспышке на Солнце, за которой последует сильная магнитная буря.
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На Солнце зафиксировали мощнейшую за последние 6 лет вспышку. Об этом специалисты центра погоды «Фобос» предупредили на своем сайте белорусов и других пользователей.
Мощнейшая с 2017-го солнечная вспышка произошла 14 декабря около 20.00 часов (по минскому времени. — Ред.). Ее зафиксировало Нацуправление океанических и атмосферных исследований США.
— Зафиксирована сильная вспышка на Солнце интенсивностью Х2,8 балла, — говорится на сайте.
До этого в 2023-м подобная мощная солнечная вспышка была 17 февраля, ее сила составляла Х2,2 балла.
— Последний раз солнечные вспышки подобной силы происходили на Солнце в 2017 году, — обратили внимание специалисты.
Отмечается, что вспышке 14 декабря предшествовали две вспышки среднего уровня около 10.00 утра и ближе к 17.00 дня.
В «Фобос» предупредили, что подобные солнечные активности чреваты сильными магнитными бурями на Земле.
— Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в предстоящую субботу, 16 декабря, — заявили метеорологи.