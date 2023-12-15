10:13 (мск), источник: ivbg.ru
До конца января будут открыты оба вестибюля станции метро «Зенит»
С сегодняшнего дня, 15 декабря, в Петербурге меняется режим работы вестибюлей станции «Зенит».
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С 15 декабря по 31 января 2024 года вестибюли 1 и 2 станции метро «Зенит» будут открыты для входа и выхода пассажиров ежедневно во все часы работы станции, то есть с 5:41 до 00:38, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Ранее станция «Зенит» была закрыта в будние дни, а в выходные и праздники был открыт только один вестибюль — № 2 (выход к Южной дороге, ближайший выход к стадиону «Газпром Арена»).