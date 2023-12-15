09:39 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В выходные температура воздуха повысится до +7 градусов
Синоптики опубликовали прогноз погоды на предстоящие выходные дни.
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По данным Узгидромета, в субботу влажные воздушные массы из южных районов распространятся на центральные районы республики. Небольшие осадки в виде дождя и снега пройдут по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям. Дневная температура воздуха понизится до 0…+5 градусов. По горным районам пройдут осадки, преимущественно в виде снега.
В воскресенье по всей территории республики установится погода без осадков. Температура ночью составит 0…-5, по северу −5…-10, днем воздух прогреется до +2…+7 градусов. Местами по республике ожидается туман. В отдельных районах возможно усиление ветра до 15−20 м/с.
В Ташкенте в воскресенье осадков не ожидается. В субботу временами возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. В ночные и утренние часы ожидается туман. Температура воздуха в выходные составит ночью −3…+2, днем в субботу 0…+2, в воскресенье +3…+5 градусов.