10:22 (мск), источник: НИА Ростов
Климатолог объяснил, почему Ростов сковало льдом
Виноват антициклон.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Климатолог Александр Иошпа рассказал, почему Ростов и область всю эту неделю скованы льдом. По его словам, причина в антициклоне, который сейчас находится на востоке страны.
«Его передняя часть расположена ближе к Ростову. Ветер с востока гонит холодный воздух, а сверху — теплый воздух. Мы стоим практически на разделе теплого и холодного воздуха. Получается, что морозов сильных нет, а теплый воздух сверху дает жидкие осадки. Он подлетает к земле и замерзает», — рассказал Иошпа.
Если бы антициклон был ближе к Ростову, говорит климатолог, то здесь было бы просто холодно — например, минус 12.
Он уточнил, что эта климатическая ситуация происходит в Ростове часто, но обычно на нее никто не обращает внимания, так как она быстро проходит. Например, утром на машинах наледь, а днем уже всё растаяло. Но в этот раз это явление затянулось.
Ранее Иошпа в интервью газете «Молот» заявил, что нынешняя зима будет суровее, чем обычно.
«Причина в том, что потоки воздуха в Ростовскую область стали идти преимущественно с юго-запада. Циклоны со Средиземноморья несут много влаги, дополнительно еще и обогащаясь ею над Черным морем. Развивается грозовая облачность, что обуславливает выпадение непродолжительных, однако очень интенсивных ливней», — заявил климатолог. По его словам, климат в Ростовской области становится еще более влажным.