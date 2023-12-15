10:25 (мск), источник: АиФ Кубань
Тестовый авиарейс из Москвы в Краснодар перенесли
Авиалайнер вылетит в Краснодар из аэропорта Минеральных Вод в 13:00 15 декабря.
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Тестовый рейс самолета из Москвы в Краснодар перенесли, сообщает «Россия Кубань».
Авиалайнер вылетит в Краснодар из аэропорта Минеральных Вод в 13:00 15 декабря.
В краевой столице самолет приземлится в 14:15. Обратный рейс назначен на 15:15, а посадка в Минводах — на 16:30. Аэропорт столицы Кубани, как и Геленджика, и Анапы, не работает с 24 февраля 2022 года. Все это время воздушная гавань Сочи выполняет роль южного транзитного хаба.
Напомним, Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное открытие аэропорта Краснодара. Главным критерием для открытия аэрогавани является обеспечение безопасности пассажиров.
Ранее мы сообщали, авиакомпания «Азимут» не планировала открывать продажу билетов на тестовый рейс 15 декабря из Москвы в Краснодар.