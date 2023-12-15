Главное
Спецоперация на Украине
10:27 (мск), источник: Новая Кубань

В парке Галицкого начали возводить большой парад планет

Новый арт-объект будет располагаться на крыше энергоцентра.

Источник: телеграм-канал

Парк «Краснодар» не перестает расширяться и удивлять новыми локациями. Ежегодно на его территории появляются новые арт-объекты, которые приковывают к себе восхищенные взгляды местных жителей и гостей города. В этом году посетителям представят великолепное звездное небо, расположенное на крыше энергоцентра.

Здесь уже начали устанавливать большой парад планет, состоящий из 354 звезд. Земля и Юпитер уже заняли свои места. Ранее «Новая Кубань» сообщала, что парк Галицкого и стадион «Краснодар» украсили новогодней иллюминацией.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Авиаперевозчики взвинтили цены на билеты до Сочи на майские праздники
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта