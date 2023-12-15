10:27 (мск), источник: Новая Кубань
В парке Галицкого начали возводить большой парад планет
Новый арт-объект будет располагаться на крыше энергоцентра.
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Парк «Краснодар» не перестает расширяться и удивлять новыми локациями. Ежегодно на его территории появляются новые арт-объекты, которые приковывают к себе восхищенные взгляды местных жителей и гостей города. В этом году посетителям представят великолепное звездное небо, расположенное на крыше энергоцентра.
Здесь уже начали устанавливать большой парад планет, состоящий из 354 звезд. Земля и Юпитер уже заняли свои места. Ранее «Новая Кубань» сообщала, что парк Галицкого и стадион «Краснодар» украсили новогодней иллюминацией.