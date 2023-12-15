10:19 (мск), источник: АиФ Самара
Самарцы платят деньги, чтобы быть похороненным заживо
Псевдопохороны по всем правилам могут стоить более 35 тысяч рублей.
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В Самаре проводят странные церемонии — похороны живых людей, пишет 63.ru.
Причём, самарцы платят деньги за то, чтобы быть похороненным заживо.
Церемония похорон проходит по всем правилам, с одним отличием — человек ложится в гроб живым. В прощальном зале у иконы зажигают свечи, гроб с живым человеком устанавливают в центре на постамент, церемониймейстер под траурную музыку предлагает одетым в чёрное гостям задуматься о вечном, объявляет минуту молчания. В крышку гроба с живым человеком забивают гвозди, после чего гроб уносят. Процесс длится не дольше 15 минут.
Процедура похорон живого человека называется гроботерапия, и проводиться как один из вариантов психологического сеанса для людей, потерявших вкус к жизни, из-за того, что у них есть всё, кроме счастья, и впавших от этого в глубокую депрессию. Организаторы практики предлагают человеку переосмыслить свои поступки, искусственно сымитировав собственные похороны.
Гроботерапию может назначить психолог — он же находится рядом с пациентом всё время.
Противопоказаниями для гроботерапии может быть наркотическая зависимость. Чтобы пройти такую практику, человек должен быть чист как минимум месяц.
Сценарий «похорон» пациент выбирает вместе с психологом. От полноты мероприятия зависит и его цена. В Самаре минимальная стоимость практики — 35 тысяч рублей. В эту сумму входит аренда прощального зала, гроба, ритуального платья. Цена зависит от того, хотят ли присутствовать на церемонии родственники или нет, нужны ли свечи, венок, плакальщицы. Кто-то выдерживает забивание гроба гвоздями — это тоже сильное психологическое воздействие, дркгие требует, чтобы гвозди не забивались.
После «похорон» человек выходит из гроба и попадает на очередной сеанс с психологом, чтобы обдумать и обсудить пережитый опыт.
Организаторы гроботерапии рассказали, что они советовались с батюшкой в церкви и получили ответ, что процедура имеет место, если сможет уберечь от противоправных действий.
Доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии развития Самарского университета Константин Лисецкий не считает, что псевдопохороны необходимы в терапевтических целях. По его мнению, подобная шокотерапия может быть интересна для тех, кто жаждет острых ощущений. Инициация, которой можно хвататься перед коллегами. Привлекательность метода в самом ритуале, мистике и атрибутах.