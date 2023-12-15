В ряде районов Иркутской области на предстоящих выходных потеплеет до −43°С

В воскресенье, 17 декабря, ожидается переменная облачность, возможен небольшой, в западных районах местами умеренный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Ночью за окном будет −26,-31°, при прояснении −35,-40°, в западных районах при облачной погоде ожидается до −21°, днем −19,-24°, местами −29,-34°, в северных и верхнеленских районах прогнозируют ночью −38,-43°, местами −28,-33°, днем −26,-31°, местами −36,-41°С.