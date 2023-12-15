В ряде районов Иркутской области на предстоящих выходных потеплеет до −43°С

Метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный снег в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут до −41°С. Ночью будет до −43°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 16 декабря, в регионе прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с. Столбики термометров ночью покажут −30,-35°, при прояснении −40,-45°, днем −20,-25°, местами −30,-35°, в Катангском районе −34,-39°, в западных, северо-западных районах ночью при облачной погоде −22,-27°, днем местами до −15°С.
В воскресенье, 17 декабря, ожидается переменная облачность, возможен небольшой, в западных районах местами умеренный снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Ночью за окном будет −26,-31°, при прояснении −35,-40°, в западных районах при облачной погоде ожидается до −21°, днем −19,-24°, местами −29,-34°, в северных и верхнеленских районах прогнозируют ночью −38,-43°, местами −28,-33°, днем −26,-31°, местами −36,-41°С.