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10:30 (мск), источник: Прецедент

«Это просто затыкание дыры»: жители Тихого поселка Новосибирска недовольны решением проблемы с транспортом

В Новосибирске жители Тихого поселка, которые записывали видеообращение к Путину, остались недовольны вариантом решения проблемы с транспортом. В поселок запустили маршрутку № 45.

Источник: Telegram-канал Анатолия Локтя

Напомним, что более года назад в поселок перестала ходить маршрутка № 311, и местные жители остались без общественного транспорта. Из-за этого неудобства возникли более чем у трёх тысяч новосибирцев. Особенно страдали школьники, которым приходилось ходить до учебного заведения в любую погоду исключительно пешком. Причем, многие дети вынуждены были преодолевать по два километра.

Местные жители записали видеообращение и отправили его на прямую линию с Владимиром Путиным, которая состоялась 14 декабря. Сибиряки просили вернуть общественный транспорт в поселок.

13 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что проблему оперативно решили, пустив в поселок маршрутное такси № 45.

Тем не менее, по словам местных жителей, данное решение муниципалитета добавило больше проблем, чем пользы.

— Цитирую водителя маршрутки № 45. Маршрут неудобный, едут крюк без остановок. Им это не выгодно. Если такой маршрут не прекратят, то они будут увольняться с 45-го маршрута, — заявила одна из местных жительниц.

Корреспондент «Прецедента» пообщался с помощником депутата Игоря Украинцева Андреем Шамалевым. Он подтвердил информацию о том, что жители поселка решением проблемы недовольны.

— Маршрутку запустили, но водители жалуются на невыгодный маршрут. Многие из них продолжают ездить по старому удобному маршруту. Теперь они не останавливаются в микрорайоне «Лебедевский» и Старом поселке, который недалеко от завода «Экран». Мы получили от жителей уже больше сотни жалоб, — рассказал «Прецеденту» Андрей Шамалев.

Помощник депутата добавил, что оставлять маршрут в таком виде, в котором он существует сейчас, нельзя. По его мнению, это просто «затыкание дыры». Местные жители хотят, чтобы им вернули маршрутку № 311, а также просят запустить в поселок муниципальный автобус.

«Прецедент» направит запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа публикация будет дополнена.

Ранее «Прецедент» сообщал, что мэр Новосибирска Локоть распорядился уволить главу департамента транспорта.

Егор САФРОНОВ.

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