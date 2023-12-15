10:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбасскую угольную фабрику закрыли на 70 дней из-за серьёзных нарушений
18 нарушений на ней угрожают жизни и здоровью людей.
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Кузбасскую угольную фабрику закрыл на 70 дней Ростехнадзор из-за многочисленных нарушений. Все они представляют опасность жизни и здоровью людей. Инспекторы ведомства провели внеплановую проверку на ООО «Обогатительная фабрика “Коксовая” (АО “ТопПром”). Там было найдено 18 нарушений, угрожающих жизни и здоровью людей. Например, перекрытия одного из зданий компании частично разрушены, а на панелях стен есть дефекты, часть кровли здания просто отсутствуют. Кроме того, окна, двери и железобетонные колоны разрушаются, местами видно арматуру, и даже ленточный конвейер сломан. Ростехнадзор составил административный протокол по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ “Нарушение требований промбезопасности”, а Центральный районный суд Прокопьевской запретил 70 дней использовать ленточные конвейеры и здания дробильно-сортировочного комплекса. Кроме того, двум руководителям выписали штраф на 40 000 рублей, а ещё три получили предупреждения.