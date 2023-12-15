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10:36 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске достроят новый детский сад на 190 мест в 2024 году

В заведении также будут предусмотрены четыре ясельные группы на 60 человек.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске детский сад на улице Запарина достроят в 2024 году. Ход работ проинспектировал мэр Сергей Кравчук, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый детсад, рассчитанный на 190 мест, строится в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Средства на строительства заведения выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

«Дошкольное учреждение находится в высокой степени готовности, но здесь есть ещё много работы. Подрядчик начал работу на объекте позже, чем планировалось, из-за определенных обстоятельств. Сейчас здесь ежедневно работают более 100 человек. Жители города ждут этот объект», — отметил градоначальник.

Как прокомментировал начальник участка объекта Виталий Лесков, строительство детсада близится к завершающей стадии. Двери заведения откроются для первых воспитанников в возрасте от двух месяцев в следующем году.

Мэр добавил, что детский сад на Запарина сможет принимать детей из Центрального, Кировского и Краснофлотского районов. Кроме того, в нём будут предусмотрены четыре ясельные группы на 60 человек. Это соответствует поручению президента Владимира Путина сдавать с ясельными группами все детские сады.

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