10:31 (мск), источник: НИА Красноярск
Красноярцы проведут новогодние каникулы дома
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцы ответили на вопрос, как проведут новогодние каникулы, которые в этом году продлятся с 30 декабря по 8 января.
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Так, большая часть опрошенных жителей краевого центра — 38% намерена провести праздничные дни дома. 9% будут отдыхать на даче, 7% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 5% респондентов. 1 из 100 поедет за границу.
Не все красноярцы отдыхают 10 дней, 18% горожан будут работать в праздники. При этом мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (21 и 16% соответственно). Больше всего же тех, кто проведет первую январскую декаду на рабочем посту, — среди горожан до 34 лет (20%), пишет SuperJob.