Прокуратура предложила избавить Новосибирск от пробок, запретив въезд большегрузам

«Прокуратурой установлено, что одной из причин заторов на автомобильных дорогах в период неблагоприятных климатических условий стало круглосуточное передвижение по городу крупногабаритного грузового транспорта», — говорится в сообщении.



В связи с этим ведомство направило главе Новосибирска Анатолию Локотю предложение о принятии нормативного правового акта, которой временно ограничит въезд и движение по городу грузового транспорта массой более 12 тонн.



Как писал «Ъ-Сибирь», в начале декабря в Новосибирске прошел сильный снегопад. В результате чего города встал в 10-балльные пробки, по версии электронного сервиса 2ГИС.



Александра Стрелкова.