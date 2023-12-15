10:56 (мск), источник: РИА Крым
Снежный циклон «Ваня» идет в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Циклон «Ваня», который принес на материковую часть России аномальные снегопады, дойдет и до Крымского полуострова.
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Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погода ФОБОС Евгений Тишковец.
«Да, циклон “Ваня”, который обрушился на Россию аномальными снегопадами, дойдет и до Крыма. Но не с точки зрения обильных снегопадов, а с точки зрения его холодной фронтальной системы, которая уже в ближайшие сутки переведет температурный режим в Крыму на холодный, зимний вариант метеоусловий», — сказал он.
По прогнозу Тишковца, в пятницу синоптическая ситуация на полуострове будет определяться влиянием волнового холодного атмосферного фронта, будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Уже в ближайшие часы температура воздуха понизится до +5…+10 градусов и задует порывистый северо-западный ветер.
С учетом влажности воздуха в 93% и северного ветра, температура воздуха по ощущениям будет на три-четыре градуса холоднее, отметил специалист. Атмосферное давление начнет расти.
«Уже во второй половине дня линия фронта пересечет Крымский полуостров и за этим фронтальным разделом всплывут более студеные массы воздуха, которые приведут к тому, что в ночь на субботу, когда в регион заглянет промежуточный гребень антициклона, осадки прекратятся. Под утро температура воздуха в регионе составит от 4 мороза до +1 градуса. Ударят заморозки. Водяная масса замерзнет и превратится в корку льда толщиной до двух миллиметров», — рассказал Тишковец.
И отметил, что в таких условиях автомобилистами и пешеходам следует проявить повышенную осторожность и внимательность.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что снег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря.