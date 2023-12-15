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Еще холоднее станет в Хабаровском крае 16 декабря

Ночью по региону ударят морозы.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 74% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае с каждым днем только холодает. Например, в ближайшие дни регион ждет аномальный мороз, а вот 16 декабря погода пока будет привычной. Осадков по всему краю не будет.

В Хабаровске минус 25−27 ночью и 19−21 — днем. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.

На юге региона столбик термометра опустится ниже нуля на 25−30 отметок ночью и 16−21 — днем. Ветер юго-западный от пяти до 10 метров в секунду.

В центре региона прогнозируется 25−40 градусов мороза ночью и 13−29 градусов ниже нуля днем. Ветер западных направлений усилится до 11 метров в секунду.

На севере ночью от −18 до −30, днем — от −13 до −25. Ветер западных направлений до 13 метров в секунду, на берегу порывы усилятся до 15−23 метров в секунду.