Еще холоднее станет в Хабаровском крае 16 декабря

В Хабаровском крае с каждым днем только холодает. Например, в ближайшие дни регион ждет аномальный мороз, а вот 16 декабря погода пока будет привычной. Осадков по всему краю не будет.
В Хабаровске минус 25−27 ночью и 19−21 — днем. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.
На юге региона столбик термометра опустится ниже нуля на 25−30 отметок ночью и 16−21 — днем. Ветер юго-западный от пяти до 10 метров в секунду.
В центре региона прогнозируется 25−40 градусов мороза ночью и 13−29 градусов ниже нуля днем. Ветер западных направлений усилится до 11 метров в секунду.
На севере ночью от −18 до −30, днем — от −13 до −25. Ветер западных направлений до 13 метров в секунду, на берегу порывы усилятся до 15−23 метров в секунду.