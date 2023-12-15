В Приморье придут аномальные холода

Отклонение среднесуточных температур на 3−12 градусов ниже климатической нормы ожидается в крае с 16 по 23 декабря. Как сообщают в Примгидромете, это связано с вторжением холодной арктической воздушной массы.
Самый пик холода прогнозируется с18 по 23 декабря, местами во Владивостоке и в разных районах края наступит период аномальной погоды.
«В течение 4−6 суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7−12 градусов ниже нормы для этого времени года. Также в отдельные ночи на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз: −43 градуса и ниже», — говорит пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
«Над территорией Приморского края устанавливается меридиональный тип атмосферной циркуляции, благодаря которой арктический холод проникает далеко на юг. Процесс будет продолжаться и несколько усиливаться на протяжении всей предстоящей недели», спрогнозировал начальник службы Борис Кубай.
«Не исключено, что в середине третьей декады дневная температура на юге может приближаться к нулевой отметке», — добавил начальник Примгидромета, советуя приморцам запастись терпением на неделю.
Тенденцией на похолодание отличится погода на предстоящие выходные. Завтра днём в разных районах края небольшой снег. Температурный фон, как ночью, так и днём еще понизится на 1 — 4 Воскресной ночью местами небольшой снег сохранится, днём без существенных осадков. Похолодание продолжится. Минимальная температура −20:-27 °C, на северо-востоке −28:-35 °C, на побережье −13:-19 °C.
Во Владивостоке в субботу ожидается небольшой снег и очень сильный северо-западный ветер. Холодно, температурный фон в течение суток в пределах −14:-18 °C. В воскресенье преимущественно без осадков, ветер станет тише. Ночь немного холоднее, а день теплее субботы.