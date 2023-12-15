В Приморье придут аномальные холода

«В течение 4−6 суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7−12 градусов ниже нормы для этого времени года. Также в отдельные ночи на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз: −43 градуса и ниже», — говорит пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.