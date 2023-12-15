Подарки от главы Красноярска получат​ более 75 тысяч ребят

Ёлка главы Красноярска пройдет 19 декабря в концертном зале Гранд Холл Сибирь. На новогоднее представление приглашены тысяча учеников 1—4-х классов, которые отличились в учебе, спорте или общественных делах.
Программа, которую представят ребятам, называется «Спящая Снегурочка: чары заколдованного сна». Постановка задумана как спектакль с участием зрителей. Перед представлением школьники смогут провести время на интерактивных локациях. Их откроют за час до спектакля. Стоит приехать пораньше.
В целом подарки от мэра в Красноярске получат более 75 тысяч ребят.
— Это ученики начальных классов, воспитанники коррекционных школ, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Впервые подарки получат дети, находящиеся на семейном воспитании, и дети участников СВО до 18 лет. С каждым сладким подарком идет уникальная интерактивная открытка-раскраска с Котом-Ученым, который проведет для ребят экскурсию по сказочным местам Красноярска, — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.