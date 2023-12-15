Подарки от главы Красноярска получат​ более 75 тысяч ребят

— Это ученики начальных классов, воспитанники коррекционных школ, а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Впервые подарки получат дети, находящиеся на семейном воспитании, и дети участников СВО до 18 лет. С каждым сладким подарком идет уникальная интерактивная открытка-раскраска с Котом-Ученым, который проведет для ребят экскурсию по сказочным местам Красноярска, — рассказала руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.