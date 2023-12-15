Опасные горки: как обезопасить ребенка в зимнее время года

Стихийные снежные склоны, наваленные во дворе, могут быть очень опасны. Часто именно они превращаются в высокую, быструю, но и опасную горку. Хоть они и появляются во дворах, но строить их могли, не учитывая придомовые дороги. Даже на небольшой скорости во дворе водитель может не успеть затормозить в зимнее время, ведь тормозной путь увеличен. К тому же зимой темнеет раньше, а ребенка в сумерках разглядеть сложнее.