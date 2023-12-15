Опасные горки: как обезопасить ребенка в зимнее время года

Наступление зимы — непростое время для водителей: гололед, пробки из-за сильных снегопадов, уменьшение светового дня. Но для детей холодное время года сродни празднику. Можно играть в снежки, лепить снеговика и кататься с горки.
Но если при прочих снежных забавах риска оказаться под колесами нет, то в случаях с горками ситуация сложнее. Часто они располагаются рядом с проезжей частью, а значит ребенок на санках запросто может угодить под колеса автомобиля.
Как найти безопасную горку, чтобы зимний отдых приносил только радость, разбиралась «Комсомолка» совместно с Управлением Госавтоинспекции Свердловской области.
ИЩЕМ БЕЗОПАСНЫЕ ГОРКИ.
Многие дети благодаря профилактическим мероприятиям Госавтоинспекции знают: горка возле дороги — плохая затея. Но родителям в любом случае стоит провести дополнительный «ликбез» и напомнить о правилах безопасности до того, как ребенок пойдет гулять с ледянками, санками или снегокатом. Напоминать дошколятам и школьникам правила ПДД нужно минимум раз в день, отмечают в Госавтоинспекции Свердловской области.
Если ребенок еще мал для самостоятельной прогулки, то при скатывании с горок, родители должны быть рядом.
На горке не должно быть препятствий. Например, деревьев, кустов, фонарных столбов или заборов. Если дети катаются на санках, то они обязательно должны быть исправны, и не стоит кататься на них вдвоем.
Стихийные снежные склоны, наваленные во дворе, могут быть очень опасны. Часто именно они превращаются в высокую, быструю, но и опасную горку. Хоть они и появляются во дворах, но строить их могли, не учитывая придомовые дороги. Даже на небольшой скорости во дворе водитель может не успеть затормозить в зимнее время, ведь тормозной путь увеличен. К тому же зимой темнеет раньше, а ребенка в сумерках разглядеть сложнее.
Места временного складирования снега тоже опасны. Как правило, они появляются в тех местах, где детям играть точно не стоит — близко к проезжей части.
Еще одно правило безопасности — наличие светоотражающих элементов на детской одежде. Так как зимой темнеет ощутимо раньше, чем летом, такие нашивки пригодятся не только при катании на санках, но и при обычных прогулках по улицам, а особенно при переходе проезжей части. В Госавтоинспекции рассказали об основных правилах, которые нужно соблюдать и о главных критериях безопасной горки.
— Спуску ничего не должно мешать: ни деревьев, ни кустов, столбов или заборов;
— На горке не должно быть неровностей. Любое препятствие пригорок, дыра могут привести к трагедии;
— Горка должна быть расположена в безопасном месте и отдалена от проезжей части, даже если она находится внутри двора;
— При катании дети должны находиться в поле зрения родителей;
— Они должны скатываться сидя, глядя вперед. Ни в коем случае не стоя и не спиной вперед;
— Санки, снегокаты и обязательно должны быть исправны;
— Во время спуска ребенок должен находиться в санках один;
— Кататься нужно не скопом, а по одному, дожидаясь своей очереди;
— На его пути не должно быть других детей;
Родители или случайные очевидцы опасных забав могут не просто предостеречь ребенка, но и поспособствовать ликвидации небезопасной горки. Сообщить о ней можно в районные или городские администрации, а также в дежурные части отделов полиции по номерам 112 или 02. Сотрудники коммунальных служб приедут на место и засыплют горку песком, либо попросту разровняют.
ОПЕРАЦИЯ «ГОРКА».
По официальным данным Управления Госавтоинспекции Свердловской области за 11 месяцев в регионе в ДТП пострадали 343 ребенка. За счет опасных горок, риск аварий с участием детей зимой увеличивается. Кроме того, некоторые ДТП происходят из-за того, что юные пешеходы сами нарушают правила дорожного движения.
Поэтому инспекторы помогают родителям обучать их детей безопасности на дорогах. С 1 декабря 2023 года началась ежегодная профилактическая операция «Горка». Продлится она до 1 марта 2024 года. Таким образом, она захватит весь зимний период. Мероприятие организуют в три этапа, которые пройдут в декабре, январе и феврале.
В течение всех трех месяцев госавтоинспекторы при патрулировании своих участков будут искать опасные горки вблизи проезжей части. В детских садах и школах госавтоинспекторы проведут занятия и классные часы, посвященные безопасным прогулкам зимой.
— Будут организованы просветительские мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции, УУП, ПДН и ППСП с гражданами во дворах, с учащимися образовательных организаций всех типов, педагогами, родителями, акцентируя внимание на особенности перехода проезжей части в зимний период года, выбор безопасных мест для катания при использовании санок, тюбингов, снегокатов и иных зимних средств передвижения, — рассказывают об операции «Горка» в Госавтоинспекции по Свердловской области.
Сотрудники Госавтоинспекции будут взаимодействовать и с коммунальными службами. Это поможет вовремя находить опасные горки. В поле зрения у полицейских и коммунальщиков будут не только дворы, но и тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта — везде может быть наледь и скат, по которым дети любят кататься, а взрослые часто падают.
Также в ГИБДД будут собирать информацию от неравнодушных местных жителей. Сообщить об опасной горке можно по телефонам 02 или 102.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что освежить знания и поделиться ими с детьми можно на образовательных порталах: «Дорога без опасности»; «Город дорог»; «Юные инспекторы движения России»; «Добрая дорога детства»; а также на сайте Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
На этих порталах можно найти интерактивные игры, тесты памятки и методические материалы для школьников, которые помогут выучить ПДД.
В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».