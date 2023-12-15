Рейс «Сибири» из Иркутска в Бангкок задержали из-за технеисправности

Напомним, что в сентябре рейс S7 Airlines из Иркутска в Бангкок был задержан на сутки. Тогда он был отложен до получения официального разрешения российских властей. Отметим, что по аналогичной причине тогда задержались рейсы из Новосибирска в Дубай и из Москвы в Ургенч.