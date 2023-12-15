В Кузбассе ищут продавца новогодних желаний на зарплату 60 тысяч рублей

В Новокузнецке ищут сотрудника на должность продавца новогодних желаний. Интересную вакансию нашли журналисты издания Vse42.ru.Работник должен быть грамотным, уметь общаться с людьми, быть позитивным. Сама работа «продавца желаний» заключается, очевидно, в продаже — правда, всего лишь новогодних сладостей. На руки сотрудник будет получать от 60 тысяч рублей, выплаты еженедельные, стажировку оплатят, а ещё накормят горячим обедом и дадут корпоративную скидку. Кроме того, издание нашло в Кемерово вакансию креативного продюсера Youtube-канала. Соискателям обещают аж до 130 тысяч на руки.