В Минске назвали самые востребованные специальности 2024 года

По прогнозу особенно востребованными будут рабочие специальности. Ожидают, что больше всего спрос вырастет на водителей, каменщиков, контролеров-кассиров, маляров и многие другие профессии.
Хватит работы и служащим, особенно банковским, а также бухгалтерам, воспитателям, учителям и медсестрам.
Среднюю востребованность ожидают на барменов, водителей троллейбусов или парикмахеров, а также на акушеров, провизоров и маркетологов.
Сложнее всего будет найти работу кузнецам, обувщикам, фотографам, а также корреспондентам, бизнес-аналитикам, дизайнерам и экскурсоводам.
К слову, в конце ноября на фоне непогоды на белорусском рынке труда резко увеличился спрос на специалистов по уборке снега.