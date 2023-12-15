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В Минске назвали самые востребованные специальности 2024 года

Комитет по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома представил барометр возможной занятости на 2024 год. В нем расписано, какие специальности будут особенно востребованы.

По прогнозу особенно востребованными будут рабочие специальности. Ожидают, что больше всего спрос вырастет на водителей, каменщиков, контролеров-кассиров, маляров и многие другие профессии.

Хватит работы и служащим, особенно банковским, а также бухгалтерам, воспитателям, учителям и медсестрам.

Среднюю востребованность ожидают на барменов, водителей троллейбусов или парикмахеров, а также на акушеров, провизоров и маркетологов.

Сложнее всего будет найти работу кузнецам, обувщикам, фотографам, а также корреспондентам, бизнес-аналитикам, дизайнерам и экскурсоводам.

К слову, в конце ноября на фоне непогоды на белорусском рынке труда резко увеличился спрос на специалистов по уборке снега.