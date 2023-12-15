Почти 19 тыс заявок от муниципального сообщества подано на премию «Служение»

Из Центрального федерального округа зарегистрировано наибольшее количество заявок — 6 004, на втором и третьем месте по числу заявок — Приволжский и Южный федеральные округа — 2 405 и 2 060 заявок соответственно. Северо-Западный федеральный округ направил 1 945 заявок, Сибирский — 1 868, Уральский — 1 709, Дальневосточный — 1 172, Северо-Кавказский — 1 166. Из новых регионов страны поступило 129 заявок.
«Муниципальные служащие — это люди, чья работа не всегда видна, но при этом важна для каждого. Они отвечают за то, чтобы в наших домах был свет, вода и тепло, за чистоту наших дворов, за благоустройство наших парков, городов и сёл. Цель этой премии, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, — показать истории и лица муниципального сообщества. Рассказать о тех, кто работает вместе с людьми и ради людей», — подчеркнула член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.
Второй по количеству заявок стала номинация «Мой край — моя гордость» за проекты, направленные на популяризацию муниципального образования, создание уникального образа территории, 3 239 заявок. В тройку лидеров вошла номинация «Малая родина — сила России» за проекты, направленные на повышение качества жизни граждан, 2 720 заявок. В специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества» заявлено более 433 человек.
Следующий этап многоуровневого отбора финалистов — перекрёстное голосование. До 18 декабря участникам премии предстоит оценить по определённым критериям несколько проектов и управленческих решений других участников, а также подготовить короткое резюме по итогам оценки. ТОП-100 участников будет сформирован по итогам голосования экспертного совета.
Народное голосование на сайте пройдёт с 25 декабря года по 14 января. Лауреаты и победители будут определены и награждены в январе 2024 года.
Премия проводится по поручению президента РФ и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором является ВАРМСУ при поддержке администрации президента. Наблюдательный совет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.