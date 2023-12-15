Почти 19 тыс заявок от муниципального сообщества подано на премию «Служение»

«Муниципальные служащие — это люди, чья работа не всегда видна, но при этом важна для каждого. Они отвечают за то, чтобы в наших домах был свет, вода и тепло, за чистоту наших дворов, за благоустройство наших парков, городов и сёл. Цель этой премии, которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, — показать истории и лица муниципального сообщества. Рассказать о тех, кто работает вместе с людьми и ради людей», — подчеркнула член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.