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Части ракеты «Союз-2.1б» могут упасть в Новосибирской области 16 декабря

Местных жителей попросили воздержаться от походов в лес.
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 16 декабря, на территорию Убинского района Новосибирской области могут упасть части ракеты «Союз-2.1б». Ранее об этом предупредили в администрации муниципалитета.

Пуск ракеты-носителя запланирован на 12:17 по Москве или 16:17 по новосибирскому времени.

В этот период вероятно падение отделяющихся частей ракеты в лесистую местность на территории Убинского района. Местных жителей попросили воздержаться от походов в лес в указанный период.

Также в администрации перечислили резервные даты и время запуска ракеты. Это 17 декабря в 12:13, 18 декабря в 12:08 и 19 декабря в 12:04 по московскому времени.

космос