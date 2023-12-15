Части ракеты «Союз-2.1б» могут упасть в Новосибирской области 16 декабря

В субботу, 16 декабря, на территорию Убинского района Новосибирской области могут упасть части ракеты «Союз-2.1б». Ранее об этом предупредили в администрации муниципалитета.
Пуск ракеты-носителя запланирован на 12:17 по Москве или 16:17 по новосибирскому времени.
В этот период вероятно падение отделяющихся частей ракеты в лесистую местность на территории Убинского района. Местных жителей попросили воздержаться от походов в лес в указанный период.
Также в администрации перечислили резервные даты и время запуска ракеты. Это 17 декабря в 12:13, 18 декабря в 12:08 и 19 декабря в 12:04 по московскому времени.