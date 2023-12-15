Поврежденную елку в Шабанах в ближайшее время заменят на другую

Минчане заметили в Шабанах «приунывшую» елку. Новогоднее дерево действительно выглядит не совсем обычно. За комментарием корреспондент агентства «Минск-Новости» обратился в администрацию Заводского района.