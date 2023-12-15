На Международной выставке «Россия» стартует День Крыма

В пятницу, 15 декабря, на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки «Россия» стартует День Крыма. Об этом пишет «Крымская газета».
В рамках Дня Крыма собираются вручить верительные грамоты почетным представителям республики. Кроме того, состоится встреча с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Она пройдет на локации «Крымский мост». В рамках мероприятия также состоится выступление Дениса Майданова.
На выставке запланирована встреча с молодежью, панельная дискуссия «10 лет Крымской весне — гордимся, уверены, благодарим». В рамках Дня Крыма планируют подвести итоги прошедшего десятилетия в составе России. Кроме того, будут обсуждаться и планы дальнейшего развития полуострова.
Также в 18 часов на сцене в зоне культурных проектов состоится гала-концерт «Дорога в Крым», в рамках которого с патриотичными российскими песнями выступят артисты из Индии, Эквадора, Индонезии, Кубы и Китая.