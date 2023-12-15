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Снег и резкое падение температур придет на Кубань из-за циклона «Ваня»

Погода будет нестабильной.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 74% 772 мм рт. ст. +4°
Источник: KrasnodarMedia.su

Вихрь «Ваня», пришедший в Россию, нанесет урон Кубани. Он зародился в Северной Атлантике еще в конце минувшей недели. Из-за него на юге будут идти дожди. Об этом сообщает центр погоды "Фобос (18+).

Шторм движется с запада на восток с большой скоростью. Самой непредсказуемой погода будет в регионе. Температура значительно упадет вниз 15 декабря, а также пойдет снег.

— Настоящие американские горки ждут Кубань. В Краснодаре сегодня из-за влияния циклона «Ваня» до +15°. Но в выходные показания термометров понизятся до +1…+2°, так холодно в городе не было с февраля, и даже пойдёт снег, — сообщает пресс-служба ведомства.