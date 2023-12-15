Снег и резкое падение температур придет на Кубань из-за циклона «Ваня»

Вихрь «Ваня», пришедший в Россию, нанесет урон Кубани. Он зародился в Северной Атлантике еще в конце минувшей недели. Из-за него на юге будут идти дожди. Об этом сообщает центр погоды "Фобос (18+).
Шторм движется с запада на восток с большой скоростью. Самой непредсказуемой погода будет в регионе. Температура значительно упадет вниз 15 декабря, а также пойдет снег.
— Настоящие американские горки ждут Кубань. В Краснодаре сегодня из-за влияния циклона «Ваня» до +15°. Но в выходные показания термометров понизятся до +1…+2°, так холодно в городе не было с февраля, и даже пойдёт снег, — сообщает пресс-служба ведомства.