Снег и резкое падение температур придет на Кубань из-за циклона «Ваня»

— Настоящие американские горки ждут Кубань. В Краснодаре сегодня из-за влияния циклона «Ваня» до +15°. Но в выходные показания термометров понизятся до +1…+2°, так холодно в городе не было с февраля, и даже пойдёт снег, — сообщает пресс-служба ведомства.