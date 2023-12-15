19 железнодорожных станций Татарстана получили новые названия

По новой схеме, названия остановок были связаны с близлежащими населенными пунктами или предприятиями. Так, остановка с ранее указанием «21 км» была переименована в «Киреево», «55 км» — в «Карамасары», «95 км» — в «Черки-Кильдуразы», «746 км» — в «Андреевский», «753 км» — в «Вязовые», «766 км» — в «Сосновый бор» и так далее. Полный список новых названий можно найти на официальном сайте мэрии города Казани. Стало известно, что эти новые названия уже актуализированы в расписании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».