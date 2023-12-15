В Ростове-на-Дону оперативно восстановили работу обесточенных котельных

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону оперативно восстановили работу обесточенных котельных. Об этом днем 15 декабря в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— В микрорайоне Александровка резервным питанием сейчас обеспечены все шесть объектов «Теплокоммунэнерго», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, утром из-за повреждения высоковольтной ЛЭП произошло нарушение энергоснабжения в Ростове-на-Дону и Александровке. Отключение в затронуло несколько котельных, в итоге без тепла временно остались жители 173 ростовских домов.
Всего же, кроме котельных, в донской столице было обесточено около 200 домов, семь школ, четыре детских сада и два медучреждения. Относительно восстановления подачи электричества информации пока не поступало.
Напомним, в пятницу в Ростове-на-Дону снова будут идти осадки с мокрым снегом, сохранятся сильный гололед и ветер до 15 м/с. Дневная температура воздуха должна составлять от +1 до +3 градусов.