Российский контроль качества представил список рекомендованных марок конфет к наступающему Новому году без пальмового масла. В свете растущей обеспокоенности потребителей относительно вредного влияния пальмового масла на здоровье, организация провела исследование, выявившие марки, соответствующие высоким стандартам качества.
Пальмовое масло, широко используемое в промышленности, особенно в производстве кондитерских изделий, вызывает опасения среди экологов и врачей.
В связи с этим Росконтроль рекомендует обращать внимание на состав конфет перед их приобретением.
На первом месте по качеству и отсутствию пальмового масла оказались конфеты «Осенний вальс». Лабораторные исследования подтвердили отсутствие данного ингредиента и высокое содержание белка — 10,9%. Бренды «Коркунов» и «Комильфо» также включены в список рекомендованных продуктов, не содержащих пальмового масла и соответствующих высоким требованиям Росконтроля.
Эксперты подчеркнули, что вместо пальмового масла в составе этих конфет присутствуют более безопасные альтернативы, такие как арахисовое и рапсовое масло, которые не только не вредят здоровью, но и могут положительно сказаться на вкусовых качествах продукции. Росконтроль призвал потребителей выбирать конфеты с обозначенными марками для обеспечения безопасности и качества в праздничный период.