Росконтроль назвал марки настоящих шоколадных конфет к Новому году

Эксперты подчеркнули, что вместо пальмового масла в составе этих конфет присутствуют более безопасные альтернативы, такие как арахисовое и рапсовое масло, которые не только не вредят здоровью, но и могут положительно сказаться на вкусовых качествах продукции. Росконтроль призвал потребителей выбирать конфеты с обозначенными марками для обеспечения безопасности и качества в праздничный период.