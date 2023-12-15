Очередь из фур на границе с Литвой увеличилась

В Калининградской области очередь на границе с Литвой увеличилась до 245 фур. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.
«В очереди на выезд из Калининградской области в Литву находится 245 грузовых транспортных средств. Еще 25 машин, оформленных российской стороной, стоят на нейтральной полосе между пунктами пропуска», — говорится в сообщении.
По данным на 9 утра 15 декабря через таможенный пост МАПП Чернышевское за сутки проследовал 101 большегруз на въезд в РФ, и всего 73 — на выезд в Литву. Въезд в регион остается свободным.