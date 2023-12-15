В Волгограде на станции СТ «Комсомольская» установили эскалаторы

В Волгограде на станции скоростного трамвая «Комсомольская» завершилась установка двух эскалаторов. Но пока об их запуске речи не идет. На следующем этапе подрядчик подключит механизмы к электросети и выполнит пуско-наладочные работы, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.
В завершении работ эскалаторы облицуют металлическими панелями. Пока место, где трудятся специалисты, огорожено для безопасности пассажиров.
Напомним, в Волгограде запланировали обновление сломанных эскалаторов на двух станциях скоростного трамвая. И если на «Комсомольской» работы близятся к завершению, на «Площади Ленина» они пройдут в следующем году. Сообщается, что новые подъемники практически бесшумные и берегут энергию — они останавливаются, когда на эскалаторах нет пассажиров.