В Волгограде на станции СТ «Комсомольская» установили эскалаторы

Напомним, в Волгограде запланировали обновление сломанных эскалаторов на двух станциях скоростного трамвая. И если на «Комсомольской» работы близятся к завершению, на «Площади Ленина» они пройдут в следующем году. Сообщается, что новые подъемники практически бесшумные и берегут энергию — они останавливаются, когда на эскалаторах нет пассажиров.