В Кузбассе распространяются слухи, что на Кемеровской ТЭЦ произошла авария

Компания «СГК Кузбасс» прокомментировала слухи об аварии на Кемеровской ТЭЦ. Домыслы, что там из строя вышла турбина, не соответствуют реальности. В СГК отметили, что всё оборудования станции работает исправно. Более того, информация о проблемах с теплоснабжением Рудничного района так же не имеет ничего общего с реальностью — температура воды в тепломагистрали составляет 120 градусов. Во время особенно морозной недели тепловые инспекторы компании активно работают и продолжают сотрудничать с управляющими компаниями и постоянно мониторят ситуацию.