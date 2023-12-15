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В Кузбассе распространяются слухи, что на Кемеровской ТЭЦ произошла авария

«СГК Кузбасс» отметили, что это неправда.

Компания «СГК Кузбасс» прокомментировала слухи об аварии на Кемеровской ТЭЦ. Домыслы, что там из строя вышла турбина, не соответствуют реальности. В СГК отметили, что всё оборудования станции работает исправно. Более того, информация о проблемах с теплоснабжением Рудничного района так же не имеет ничего общего с реальностью — температура воды в тепломагистрали составляет 120 градусов. Во время особенно морозной недели тепловые инспекторы компании активно работают и продолжают сотрудничать с управляющими компаниями и постоянно мониторят ситуацию.