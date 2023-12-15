Теплый фронт принесет в Омскую область долгожданное повышение температуры воздуха

Как сообщается, температура воздуха продолжит постепенно повышаться, и к воскресенью она составит в Омске ночью 17 декабря −25…-27°, днем −15…-17°. При этом на дорогах местами возможна гололедица.
«С прохождением активного теплого фронта в понедельник, 18 декабря, ожидаются осадки разной интенсивности с сохранением сильного порывистого ветра. Дальнейшее повышение температуры воздуха, ночью −17…-22°, при прояснении до −28°, днем −8… −13°, местами до −18°. В Омске температура ночью −18…-20°, днем −10…-12°», — рассказали метеорологи Обь-Иртышского УГМС.
В понедельник, 18 декабря 2023 года, ожидается повышение температуры воздуха. Днем синоптики прогнозируют −8…-13°, а ночью −17…-22°.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации и может измениться.