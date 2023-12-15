Волгоградцам рассказали, чем простуда отличается от гриппа

В сезон заболеваний многие начинают путаться в медицинских диагнозах. Чаще любое заболевание с температурой, насморком и кашлем называют просто простудой. Но 15 декабря Роспотребнадзор решил пояснить жителям Волгоградской области, чем отличается простуда от гриппа и как обезопасить себя от заражения.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, простуда — это собирательное название различных респираторных заболеваний. Вызывают ее бактерии и вирусы.
— Если простуду вызвал вирус, то болезнь называют ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция). Если причиной болезни стала бактерия, либо неизвестный возбудитель, то ставится диагноз ОРЗ (острое респираторное заболевание), — уточнили эксперты.
Грипп же относится к ОРВИ — его вызывает вирус. Стоит учесть, что от обычной простуды нет вакцины, необходимо носить маски и соблюдать гигиену, а вот от гриппа можно сделать прививку.