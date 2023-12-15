Волгоградцам рассказали, чем простуда отличается от гриппа

В сезон заболеваний многие начинают путаться в медицинских диагнозах. Чаще любое заболевание с температурой, насморком и кашлем называют просто простудой. Но 15 декабря Роспотребнадзор решил пояснить жителям Волгоградской области, чем отличается простуда от гриппа и как обезопасить себя от заражения.