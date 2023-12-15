Нижегородские сугробы войдут в топ‑7 самых высоких в истории метеонаблюдений

«Снова собираем штаб и продолжаем работать в аномальных погодных условиях непрекращающимся циклом: обработка дорог, прометание, вывоз снега. К уборке привлечена вся техника и люди, включая ресурсы подрядчиков и ДУКов. Следующая неделя будет уже без снега, зато с резким потеплением до +2».