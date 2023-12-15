Нижегородские сугробы войдут в топ‑7 самых высоких в истории метеонаблюдений

Сегодня, 15 декабря, в Нижнем Новгороде выпадет до 16 см снега. Декабрь в этом году станет одним из самых снежных за последние сто с лишним лет.
Виной тому циклон «Ваня», накрывший Нижегородскую область, а также другие регионы России.
По словам Юрия Шалабаева, за первые две недели декабря снега с улиц вывезли на 25% больше, чем за такой же период прошлого года.
«Только за текущую неполную неделю дорожники вывезли уже 89 тысяч кубометров снега. Нынешняя зима снова бьёт показатели зимы 2022-го», — отметил глава города.
По прогнозам синоптиков, по высоте снежного покрова пятница, 15 декабря, займет 7-е место за более чем вековую историю метеонаблюдений.
«Снова собираем штаб и продолжаем работать в аномальных погодных условиях непрекращающимся циклом: обработка дорог, прометание, вывоз снега. К уборке привлечена вся техника и люди, включая ресурсы подрядчиков и ДУКов. Следующая неделя будет уже без снега, зато с резким потеплением до +2».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что количество осадков, которое выпадет 15 декабря в Нижнем Новгороде, станет аномальным, но не рекордным за всю метеоисторию города с 1881 года.