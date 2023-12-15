Единый часовой пояс в Казахстане: эксперт рассказал подробности

«Все ученые, научное сообщество считает, что Казахстану нужно переводить время. Я еще раз повторяю, сейчас в Астане, в этих регионах, в которых мы живем в постоянно опережающем летнем времени, поэтому возврат к поясному времени не приведет ни к каким последствиям, потому что у нас есть опыт Кызылординской области, где поменяли. Дети в школу начали просыпаться нормально. Это доказывает, что мы раньше пробуждали их до восхода солнца и тем самым нарушали их фазу быстрого сна — это важная фаза для когнитивной функции, мышления и всего», — отметил эксперт.