Синоптики предупредили пермяков о потеплении

Метеоролог отметил, что для декабря такая температура воздуха — выше нормы на 10 градусов, при этом на севере Пермского края может быть теплее, чем на юге региона. За 2 недели перепад между аномальными холодами и плюсовыми температурами в регионе составит более 40 градусов. После потепления, которое по прогнозам синоптиков, продлится около трех суток, снова похолодает. В этот период ожидается гололед.