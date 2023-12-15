«Полностью искоренить нельзя»: глава омского минздрава прокомментировал приписки в полисах ОМС

Цифровизация здравоохранения постепенно выводит медицину вперед. Этот факт не может не радовать пациентов, так как передовые технологии — это современно.
Однако для самой медсферы такая тенденция становится выходом из тени. Примером тому может стать недавний скандал. Осенью в Омской области были зарегистрированы факты записи в электронных картах услуг, которые по факту не получались пациентом. То есть, по полису ОМС выплата будет получена медорганизацией, а вот сам человек выступит в роли мнимого больного.
Эту ситуацию «Омскрегиону» прокомментировал глава регионального минздрава Артём Наркевич. Глава ведомств отметил, что с каждой ситуацией разбираются отдельно.
— По каждому такому обращению фондом и страховыми компаниями проводится медико-экономическая экспертиза. В случае выявления нарушений к медицинской организации применяются финансовые санкции — назначается штраф в размере подушевого норматива — в 2023 году он составляет для поликлиник 6 660,2 ₽ Такие экспертизы проводятся не только по обращениям граждан, но и при регулярном экспертном контроле. В этом году общая сумма финансовых санкций по подобным нарушениям, связанным с недостоверными данными, составила примерно 2 млн рублей, от общего годового объема финансирования медицинских организаций (примерно 33 млрд рублей), это составляет 0,005%, — уточнил руководитель.
Получается, что эти случаи единичны, но допустимы. Виной тому человеческий фактор, да и в целом после каждой ситуации ведется большая работа над ошибками.
— Этот вопрос и у нас на контроле, и у тер.фонда. Зачастую, неверные данные — результат человеческого фактора. Считается, что его полностью искоренить нельзя. Но мы будем работать над тем, чтобы его минимизировать, — сказал Артем Наркевич.