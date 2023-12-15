«Полностью искоренить нельзя»: глава омского минздрава прокомментировал приписки в полисах ОМС

— По каждому такому обращению фондом и страховыми компаниями проводится медико-экономическая экспертиза. В случае выявления нарушений к медицинской организации применяются финансовые санкции — назначается штраф в размере подушевого норматива — в 2023 году он составляет для поликлиник 6 660,2 ₽ Такие экспертизы проводятся не только по обращениям граждан, но и при регулярном экспертном контроле. В этом году общая сумма финансовых санкций по подобным нарушениям, связанным с недостоверными данными, составила примерно 2 млн рублей, от общего годового объема финансирования медицинских организаций (примерно 33 млрд рублей), это составляет 0,005%, — уточнил руководитель.